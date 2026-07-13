Il fondo Equinox acquisisce il 65% di Project for Building | Apriamo una nuova fase di crescita

Il fondo Equinox ha acquistato il 65% di Project for Building attraverso il suo fondo Equinox IV. L’operazione segna l’inizio di una nuova fase di crescita per la società. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente senza ulteriori dettagli sui termini finanziari dell’accordo. La società coinvolta si occupa di edilizia e costruzioni. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Equinox, società di private equity attiva nel mid-market italiano, annuncia l’acquisizione, attraverso il fondo Equinox IV, del 65% di Project for Building S.p.A. (“PFB”), azienda italiana specializzata nel riciclo meccanico della plastica e nella produzione di manufatti in plastica riciclata tramite stampaggio a iniezione. L’operazione rappresenta il primo investimento di Equinox IV, che ha completato il primo closing a fine 2025. L’investimento è stato realizzato in partnership con Giancarlo Zanini, fondatore della Società, e ha comportato una ricomposizione della base azionaria con l’ingresso di Equinox. Giancarlo Zanini ha ceduto il 10% del capitale sociale, mantenendo una partecipazione del 35%, e continuerà a guidare lo sviluppo di PFB. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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