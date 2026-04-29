Chiude con un utile di oltre 170 mila euro il bilancio di Saga | nuova fase di crescita per l’aeroporto d’Abruzzo
L’assemblea dei soci di Saga ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, che si è concluso con un utile superiore ai 170 mila euro. La comunicazione ufficiale segnala l’apertura di una nuova fase di crescita per l’aeroporto d’Abruzzo, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sui piani futuri. Il risultato economico è stato reso noto attraverso una nota ufficiale dell’azienda.
L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2025 di Saga che chiude con un utile di oltre 170 mila euro, aprendo le porte a nuova fase di crescita per l’aeroporto d’Abruzzo.A riferirlo è il presidente della società di gestione aeroportuale, Giorgio Fraccastoro: “L’esercizio 2025 rappresenta un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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