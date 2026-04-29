Chiude con un utile di oltre 170 mila euro il bilancio di Saga | nuova fase di crescita per l’aeroporto d’Abruzzo

L’assemblea dei soci di Saga ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, che si è concluso con un utile superiore ai 170 mila euro. La comunicazione ufficiale segnala l’apertura di una nuova fase di crescita per l’aeroporto d’Abruzzo, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sui piani futuri. Il risultato economico è stato reso noto attraverso una nota ufficiale dell’azienda.