Rider le novità del decreto 1 maggio | stretta sugli algoritmi e norme anti-caporalato

Il decreto del primo maggio, ancora in fase di bozza, prevede nuove regole per i rider e i lavoratori intermediati da piattaforme digitali. La normativa si concentra sulla verifica delle prestazioni effettivamente svolte, lasciando da parte le qualificazioni contrattuali. Sono previste anche misure per limitare le pratiche di caporalato e rafforzare la trasparenza degli algoritmi utilizzati per gestire il lavoro. La discussione sulla proposta prosegue nelle sedi istituzionali.

Roma, 27 aprile 2026 – La bozza del decreto 1° Maggio introduce una disciplina organica per rider e lavoratori intermediati da piattaforme: conta la prestazione reale, non l’etichetta contrattuale. Obblighi sugli algoritmi, dati conservati per cinque anni, divieto di cessione degli account e diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate. Il decreto apre un fronte nuovo sul lavoro digitale. La bozza non si limita a rafforzare le tutele dei ciclofattorini, ma interviene sulla struttura stessa del rapporto tra piattaforma e lavoratore: qualificazione giuridica, gestione algoritmica, accesso al lavoro, comunicazioni obbligatorie, conservazione dei dati, sfruttamento mediante cessione degli account.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rider, le novità del decreto 1 maggio: stretta sugli algoritmi e norme anti-caporalato Notizie correlate Decreto Primo maggio, le ipotesi del governo Meloni: bonus giovani under 35, sostegni ai rider e ZesIl governo Meloni sta studiando le misure che potrebbero entrare nel decreto Primo maggio, che dovrebbe essere approvato dal Cdm del prossimo 30... Stretta su lame e cortei violenti. Punto per punto, ecco le novità del decreto SicurezzaOltre alle norme sui rimpatri oggetto di polemiche nei giorni scorsi, il decreto Sicurezza 2026 approvato ieri alla Camera introduce un ampio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Decreto Primo maggio. I rider con lo Spid, ma senza salario equo; Torino, rider 32enne trovato morto accanto a bici: indagini in corso; Decreto Primo Maggio: rider senza salario equo ma con lo Spid; Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio. Rider, le novità del decreto 1 maggio: stretta sugli algoritmi e norme anti-caporalatoSe il fattorino dipende da sistemi automatizzati c’è la presunzione di subordinazione, diritto al riesame umano e obblighi di trasparenza per le piattaforme. Dati da conservare per almeno per 5 anni ... msn.com Decreto Primo maggio: le novità del nuovo pacchetto lavoroIl Decreto Primo maggio porta bonus assunzioni under 35, tutele per i rider e indennità per i contratti scaduti. Scopri tutte le ipotesi del governo ... quotidianodiragusa.it Pogacar's rise continues: UAE Emirates XRG rider is just six Monument victories away from Eddy Merckx's all-time record, aiming to maximize wins before peers push him further. Read how his 2026 Liege win and ongoing campaign shape this pursuit. x.com CERCHIAMO RIDER Siamo alla ricerca urgente di un rider automunito per le consegne. Vuoi iniziare a lavorare da subito in un ambiente dinamico Questa è la tua occasione. Chiama ora Alternativa: 0774 331862 - facebook.com facebook