Il faro l?AI la Fata Morgana
Un effetto ottico noto come Fata Morgana ha distorto le immagini all’orizzonte, rendendole irriconoscibili. Si verifica quando l’aria si stratifica per variazioni di temperatura, creando riflessi e immagini distorte di oggetti lontani. La Fata Morgana può far apparire strutture o terre lontane come se fossero più vicine o alterate rispetto alla realtà. Questo fenomeno si manifesta frequentemente in condizioni di forte riscaldamento o raffreddamento dell’aria sopra il mare o il deserto.
La Fata Morgana è l’effetto ottico che mostra all’orizzonte immagini di cose lontane e distorte fino a diventare irriconoscibili, a causa dell’aria che si stratifica per temperatura. Alla Fata Morgana consapevolmente, ma anche no, cedono tantissimi che spiegano l’intelligenza artificiale, portandosi avanti prima ancora di capirla a fondo. Succede, soprattutto quando la tecnologia e la nostra capacità di assimilarla e digerirla viaggiano a velocità differenti. Sono momenti, fasi che segnano svolte importanti, in cui occorre un faro, una luce di riferimento. E se scienza e percezione della realtà divergono, la filosofia aiuta a leggere e spiegare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
La VERDADERA ruta de la Odisea
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