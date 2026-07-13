Il faro l?AI la Fata Morgana

Da ilmattino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un effetto ottico noto come Fata Morgana ha distorto le immagini all’orizzonte, rendendole irriconoscibili. Si verifica quando l’aria si stratifica per variazioni di temperatura, creando riflessi e immagini distorte di oggetti lontani. La Fata Morgana può far apparire strutture o terre lontane come se fossero più vicine o alterate rispetto alla realtà. Questo fenomeno si manifesta frequentemente in condizioni di forte riscaldamento o raffreddamento dell’aria sopra il mare o il deserto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Fata Morgana è l’effetto ottico che mostra all’orizzonte immagini di cose lontane e distorte fino a diventare irriconoscibili, a causa dell’aria che si stratifica per temperatura. Alla Fata Morgana consapevolmente, ma anche no, cedono tantissimi che spiegano l’intelligenza artificiale, portandosi avanti prima ancora di capirla a fondo. Succede, soprattutto quando la tecnologia e la nostra capacità di assimilarla e digerirla viaggiano a velocità differenti. Sono momenti, fasi che segnano svolte importanti, in cui occorre un faro, una luce di riferimento. E se scienza e percezione della realtà divergono, la filosofia aiuta a leggere e spiegare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

il faro lai la fata morgana
© Ilmattino.it - Il faro, l?AI, la Fata Morgana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La VERDADERA ruta de la Odisea

Video La VERDADERA ruta de la Odisea

Notizie e thread social correlati

Dalla governance ai ritardi, ai costi: faro della Corte conti sul programma F35La Corte dei conti ha pubblicato una delibera datata 26 marzo 2026 che analizza vari aspetti del programma F35, tra cui la governance, i ritardi e i...

Bette Midler è la Fata Madrina goffa di Steps, il film Netflix su CenerentolaBette Midler interpreta la Fata Madrina nel film Netflix ispirato a Cenerentola, dopo aver interpretato un ruolo da strega di Salem.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web