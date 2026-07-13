Un effetto ottico noto come Fata Morgana ha distorto le immagini all’orizzonte, rendendole irriconoscibili. Si verifica quando l’aria si stratifica per variazioni di temperatura, creando riflessi e immagini distorte di oggetti lontani. La Fata Morgana può far apparire strutture o terre lontane come se fossero più vicine o alterate rispetto alla realtà. Questo fenomeno si manifesta frequentemente in condizioni di forte riscaldamento o raffreddamento dell’aria sopra il mare o il deserto.

La Fata Morgana è l’effetto ottico che mostra all’orizzonte immagini di cose lontane e distorte fino a diventare irriconoscibili, a causa dell’aria che si stratifica per temperatura. Alla Fata Morgana consapevolmente, ma anche no, cedono tantissimi che spiegano l’intelligenza artificiale, portandosi avanti prima ancora di capirla a fondo. Succede, soprattutto quando la tecnologia e la nostra capacità di assimilarla e digerirla viaggiano a velocità differenti. Sono momenti, fasi che segnano svolte importanti, in cui occorre un faro, una luce di riferimento. E se scienza e percezione della realtà divergono, la filosofia aiuta a leggere e spiegare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Il faro, l?AI, la Fata Morgana

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La VERDADERA ruta de la Odisea

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