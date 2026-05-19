Bette Midler interpreta la Fata Madrina nel film Netflix ispirato a Cenerentola, dopo aver interpretato un ruolo da strega di Salem. La sua partecipazione nel film segna una nuova prova del suo percorso nel mondo del cinema, caratterizzato da ruoli vari e spesso sorprendenti. La pellicola racconta le avventure della protagonista, con Midler nel ruolo di una figura magica che guida e aiuta la giovane protagonista. La scelta di questa interpretazione si inserisce in una carriera ricca di caratteri diversi e di successi.

Da strega di Salem a Fata Madrina, il passo è breve per Bette Midler, che continua a costruire una carriera saldamente radicata nella magia cinematografica. Dopo aver dominato la scena come leader delle sorelle Sanderson in Hocus Pocus, l’attrice entra nel cast vocale di Steps, il nuovo film d’animazione Netflix ispirato alla fiaba di Cenerentola. Si tratta di un progetto di particolare importanza per la piattaforma: Steps è infatti il primo film prodotto interamente all’interno dei Netflix Animation Studios, segnando una tappa significativa nella storia del colosso dello streaming. Alla regia troviamo Alyce Tzue, vincitrice della medaglia d’oro agli Student Academy Awards, affiancata da John Ripa, già co-regista di Raya e l’Ultimo Drago per Disney. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Bette Midler è la Fata Madrina goffa di Steps, il film Netflix su Cenerentola

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