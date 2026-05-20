Dalla governance ai ritardi ai costi | faro della Corte conti sul programma F35
La Corte dei conti ha pubblicato una delibera datata 26 marzo 2026 che analizza vari aspetti del programma F35, tra cui la governance, i ritardi e i costi sostenuti. La relazione riguarda la sezione di controllo per gli affari europei e si concentra su come vengono gestiti gli investimenti e le tempistiche del progetto. Nel documento vengono evidenziati aspetti legati alle modalità di coordinamento e alle criticità riscontrate nel corso degli anni. La delibera si inserisce in un quadro di approfondimenti sullo stato di avanzamento del programma.
Il tema della spesa per la difesa è al centro di un braccio di ferro tutto politico all’interno della maggioranza. Nelle ultime ore è prima entrato e poi uscito, nell’ambito di una mozione di maggioranza, un passaggio che prevedeva di riconsiderare l’impegno, sottoscritto in ambito Nato, di aumentare la spesa al 5% del Pil. Per quanto riguarda le spese della difesa, di recente la Corte dei Conti è tornata a mettere sotto la lente la gestione del programma internazionale di difesa F35. La deliberazione n.5 del 26 marzo 2926 della sezione di controllo per gli affari europei e internazionali “in termini di spesa pubblica aggregata”, “rileva... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
the prince tried to steal my wife! so i started a war and became the emperor.
Sullo stesso argomento
Giochi, faro della Corte dei Conti. Extra costi con soldi pubblici. Arena Santa Giulia ai raggi X: "Verifichiamo ipotesi di danno"di Andrea Gianni MILANO Gli accertamenti, ancora alle battute iniziali, sono partiti da "notizie su ipotesi di fattispecie di danno erariale attuale,...
Olimpiadi, faro della Corte dei Conti sugli extra-costi dell’Arena Santa Giulia: perquisizioni negli uffici del dg di Palazzo MarinoNella narrazione post-olimpiadi, è annoverata come uno dei “lasciti dei Giochi” a Milano (insieme al Villaggio Olimpico), sebbene sia un’opera...
?Bilanci sotto osservazione, spesa sanitaria, ritardi nei pagamenti e governance: la magistratura contabile fotografa luci e ombre dell’Azienda ospedaliero-universitaria Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it #CortedeiConti #PoliclinicoFoggia facebook
Pnrr, ritardi e criticità nei progetti per le infrastrutture: l'allarme della Corte dei contiRitardi sulle infrastrutture e sull'ambiente, nonché nell'ammodernamento del parco tecnologico degli ospedali. Si fa concreto il rischio di opere incomplete per la mobilità. Queste sono le principali ... milanofinanza.it
Pnrr, Corte dei Conti: Ritardi su infrastrutture, a rischio opere mobilitàRitardi sulle infrastrutture e sull'ambiente e rischio di opere incomplete per la mobilità. Queste le criticità, insieme all'ammodernamento del parco ... lapresse.it