Dalla governance ai ritardi ai costi | faro della Corte conti sul programma F35

La Corte dei conti ha pubblicato una delibera datata 26 marzo 2026 che analizza vari aspetti del programma F35, tra cui la governance, i ritardi e i costi sostenuti. La relazione riguarda la sezione di controllo per gli affari europei e si concentra su come vengono gestiti gli investimenti e le tempistiche del progetto. Nel documento vengono evidenziati aspetti legati alle modalità di coordinamento e alle criticità riscontrate nel corso degli anni. La delibera si inserisce in un quadro di approfondimenti sullo stato di avanzamento del programma.

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