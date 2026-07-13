I pubblici ministeri hanno avviato un’indagine sul sondaggio commissionato da Valter Lavitola, che misurava il gradimento politico di Sigfrido Ranucci. Il documento sarà acquisito dai carabinieri. Contestualmente, si analizzeranno anche i presunti collegamenti tra il faccendiere e la trasmissione Report. La verifica riguarda eventuali rapporti tra Lavitola e la produzione del programma. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita sulle indagini in corso.

Finisce sotto i fari dei pm il sondaggio voluto da Valter Lavitola per testare il gradimento politico di Sigfrido Ranucci. Il testo verrà acquisito dai carabinieri mentre si punta a verificare anche i rapporti del faccendiere con la trasmissione Report. Elementi utili potrebbero arrivare dall'analisi dei cellulari e delle pendrive dell'ex editore, considerato il mandante della bomba al giornalista. Emergono però rapporti strettissimi tra il camerunense factotum di Lavitola e la banda di Avellino che ha materialmente piazzato l'ordigno. Gomes Clesio Tavares è il padrino del figlio di uno di loro, e la sua auto è passata di proprietà tra le rispettive compagne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il factotum Gomes: "I pm faranno un buco nell’acqua"

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