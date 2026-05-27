La sconfitta a Venezia ha portato il Campo Largo a riflettere, ma senza individuare un vero problema. Si discute di vari aspetti, ma si evita di affrontare l’errore di posizionamento locale che ha influenzato il risultato. Il tema centrale riguarda la mancanza di attenzione ai dettagli che, nel caso specifico, sono diventati un problema nazionale. La discussione si concentra sulle analisi generiche, senza affrontare le cause concrete della sconfitta.

La sconfitta a Venezia ha aperto la seduta di autocoscienza del Campo Largo. Parlano di tutto, ma non hanno messo a fuoco il problema, perché è il dettaglio locale che diventa caso nazionale: l’errore di posizionamento. La coalizione che sosteneva Andrea Martella ha proposto una narrativa culturale e identitaria priva di prospettiva economica credibile, mentre l’elettorato veneziano – storicamente orientato alla logica di sistema, al commercio e all’affidabilità – ha premiato il pragmatismo percepito del centrodestra con Venturini. I tentativi di trasformare i tromboni della Fenice e il dadaismo della Biennale in casi simbolici di cattiva... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il buco del Pd nell'acqua (alta) non è un dettaglio

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