Durante un interrogatorio a Pavia, l'indagato ha scelto di non rispondere alle domande dei pm, che hanno presentato gli indizi a suo carico. La difesa ha commentato la situazione affermando che gli elementi raccolti sono spiegabili e che, di conseguenza, sono tranquilli riguardo alla posizione del loro assistito. I dettagli emersi durante le indagini sono stati messi in evidenza nel corso dell'interrogatorio.

I pm di Pavia hanno svelato le 'carte' dell'accusa ad Andrea Sempio durante l'interrogatorio in cui l'indagato è rimasto in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il procuratore aggiunto Stefano Civardi con le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza hanno parlato a lungo, per oltre tre ore, non lesinando dettagli della lunga indagine che sta provando a riscrivere la trama del delitto di Garlasco. "Nulla di nuovo, tutto spiegabilissimo" assicura Angela Taccia, legale di Sempio assieme a Liborio Cataliotti. E aggiunge: "Non possiamo entrare nei dettagli, posso dire che hanno esplicato in modo sintetico gli elementi fin qui raccolti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Un buco nell'acqua? La difesa di Sempio: “Da pm indizi spiegabilissimi, siamo tranquilli”

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