Un uomo che ha lavorato per Lavitola in Camerun ha riferito di aver ricevuto un messaggio in cui si afferma che è meglio interrompere i contatti. La notizia è stata resa nota dal Tg1 delle 20, che ha intervistato Gomes Tavares, ritenuto dagli inquirenti il tramite tra Lavitola e la banda coinvolta nel deposito di un ordigno sotto l’abitazione di un giornalista. Tavares ha confermato di aver ricevuto il messaggio, senza fornire ulteriori dettagli.

Il Tg1 delle 20 ha intervistato in esclusiva Gomes Tavares, per anni factotum di Valter Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno sotto casa di Sigfrido Ranucci. L’uomo, di origini camerunensi e attualmente rientrato proprio nel suo Paese natale, ha spiegato che aveva “già preso pure il biglietto, dovevo tornare giovedì però ho parlato con il legale locale, mi ha detto visto come stanno le cose forse loro non ti lasciano ritornare qui in Camerun. E io adesso sto facendo un lavoro che non mi posso fermare”. Quindi, almeno per ora, gli inquirenti italiani non potranno interrogarlo. “Lavitola mi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il factotum di Lavitola dal Camerun: “Mi ha scritto che è meglio che non ci sentiamo più”

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Ma veramente? Cose da pazzi. Cioè, il signor Gomes era il bodycard di Rita De Crescenzo? E sempre Gomes anche il factotum di Lavitola che aveva i contatti con i quattro arrestati? Povero Ranucci, non volendo si è trovato coinvolto con personaggi loschi co x.com

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Ranucci, il factotum Tavares al Tg1: Lavitola mi ha detto che è meglio se non ci sentiamo più. I due arrestati? Li conoscoGomes Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno sotto casa di Sigfrido Ranucci, parla al Tg1 e dice che ... corriereadriatico.it