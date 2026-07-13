Dopo molte polemiche, ha annullato il provvedimento in cui suggeriva di usare dei materassi, sostenendo che ci fosse un «refuso» Dopo giorni di polemiche il Dipartimento di amministrazione penitenziaria (DAP), che dipende dal ministero della Giustizia, ha ritirato il provvedimento con cui aveva stabilito che in casi di estremo affollamento nelle carceri della Toscana i detenuti avrebbero potuto dormire temporaneamente su brandine o su materassi per terra. Lo ha fatto però con una nota piuttosto bizzarra, in cui si legge che la circolare precedente è stata annullata «causa refuso». Un refuso è un errore di battitura. Secondo il DAP, quindi, un refuso nella circolare in cui si parlava dell’uso dei materassi avrebbe causato una «equivoca interpretazione» della stessa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il DAP della Toscana ora dice che i detenuti non dovranno dormire per terra

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