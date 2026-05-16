Cari lettori di JustCalcio.com, vi aggiorniamo sulla situazione di Robert Lewandowski, che ha recentemente affermato al Barcellona che è giunto il momento di andare avanti, ma ha anche dichiarato che la Catalogna rappresenta il suo luogo sulla terra. La sua posizione arriva in un momento di cambiamenti per il club, con il giocatore che esprime sentimenti di affetto per la regione. La questione riguarda il suo futuro e i possibili sviluppi nelle prossime settimane.

2026-05-16 21:03:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il capitano della Polonia Robert Lewandowski farà la sua ultima apparizione al Camp Nou domenica come giocatore del Barcellona,??dopo aver annunciato che lascerà il club “con la missione completata” dopo quattro stagioni tra i campioni di Spagna. Il giorno prima che il Barça ospitasse il Real Betis nell’ultima partita casalinga della stagione (20:15 BST), il secondo classificato del Pallone d’Oro 2021 Lewandowski ha detto che era “ora di andare avanti”, aggiungendo che “non avrebbe mai dimenticato l’amore che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primi giorni”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Robert Lewandowski dice al Barcellona: “È ora di andare avanti”… ma dice “La Catalogna è il mio posto sulla terra”

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