L'ha comunicato il DAP ai direttori degli istituti, dato che alcuni di loro stanno rifiutando nuovi trasferimenti perché non c'è posto La comunicazione è stata mandata dal provveditorato della Toscana. I provveditorati sono gli organi regionali del DAP. Secondo il testo della direttiva pubblicato dall’ANSA, l’indicazione di usare materassi deriva dal fatto che alcuni direttori degli istituti penitenziari sempre più spesso stanno rifiutando di accettare nuovi detenuti perché non ci sono posti disponibili a causa del cronico sovraffollamento delle carceri. La situazione è ulteriormente peggiorata dopo il recente sequestro di una parte del carcere di Sollicciano a Firenze, per cui è stato ordinato il trasferimento di circa 240 detenuti in altre carceri toscane, che però non hanno posto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le carceri toscane sono così piene che i detenuti dovranno dormire per terra

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