Il Cremlino ha ringraziato la Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la Russia e aver permesso l'apertura del padiglione russo. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale. La decisione di aprire il padiglione è stata confermata dopo settimane di discussioni. La Biennale ha garantito la presenza del padiglione russo alla manifestazione artistica.

Il Cremlino ha espresso "gratitudine" alla Biennale di Venezia per avere mantenuto la collaborazione con la Russia e consentito l'apertura del padiglione russo. "Vorrei esprimere gratitudine a coloro che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti, e congratularmi con loro per il fatto che sono liberi da questa mentalità chiusa che attualmente domina in Europa", ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass, dopo che la Ue ha deciso di interrompere il contributo di due milioni di euro alla Biennale. Intanto, dopo la decisione dell’Unione europea, le coalizioni in Italia si spaccano. Il taglio non è ancora stato formalizzato, ma la convergenza sul tema arriva ancora una volta tra Lega e Movimento 5 Stelle, le cui posizioni sono spesso vicine anche in tema di Ucraina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il Cremlino: “Gratitudine alla Biennale per aver mantenuto la collaborazione”

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