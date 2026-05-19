Jung Kook sulla sua collaborazione con Calvin Klein | È un messaggio segreto di gratitudine per i miei fan

Dopo tre anni, Jung Kook torna a parlare della sua collaborazione con Calvin Klein, sottolineando che si tratta di un messaggio di gratitudine rivolto ai suoi fan. La prima volta che è apparso in una campagna pubblicitaria con il marchio, era visibilmente senza maglietta. Da allora sono cambiate molte cose nella sua carriera e nel modo in cui si presenta pubblicamente. La sua partecipazione alla campagna ha attirato l’attenzione di molti media e fan.

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