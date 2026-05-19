Jung Kook sulla sua collaborazione con Calvin Klein | È un messaggio segreto di gratitudine per i miei fan

Da gqitalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre anni, Jung Kook torna a parlare della sua collaborazione con Calvin Klein, sottolineando che si tratta di un messaggio di gratitudine rivolto ai suoi fan. La prima volta che è apparso in una campagna pubblicitaria con il marchio, era visibilmente senza maglietta. Da allora sono cambiate molte cose nella sua carriera e nel modo in cui si presenta pubblicamente. La sua partecipazione alla campagna ha attirato l’attenzione di molti media e fan.

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Sono cambiate molte cose nei tre anni trascorsi da quando Jung Kook è apparso per la prima volta a torso nudo in una campagna pubblicitaria di Calvin Klein. Nel novembre 2023, il golden maknae dei BTS ha pubblicato Golden, il suo album di debutto da solista, che contiene anche l’affascinante singolo da primo posto in classifica, Seven, prima di arruolarsi, un mese dopo, per adempiere al servizio militare obbligatorio sudcoreano. Ora, Kook e i suoi compagni di band sono tornati più in forma che mai, e sono attualmente impegnati a promuovere Arirang, il quinto album di grande successo, nell'altrettanto infuocato Arirang World Tour. In... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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