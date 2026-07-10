Il matrimonio di Francesca Michielin e Davide Spigarolo si è svolto con un’atmosfera informale e personalizzata. La cerimonia ha evidenziato scelte originali e uno stile semplice, lontano dalle tradizioni convenzionali. La coppia ha optato per dettagli che riflettevano la loro personalità, creando un evento caratterizzato da un forte tocco di autenticità e divertimento. Nessun elemento formale ha prevalso sulle scelte più spontanee, che hanno contraddistinto l’intera giornata.

Il matrimonio di Francesca Michielin e Davide Spigarolo ha sorpreso tutti per originalità e semplicità. Ogni scelta ha raccontato la loro personalità, lontano dalle tradizioni più rigide. Leggi anche: Francesca Michielin si sposa in chiesa, ma a una condizione: quella domanda che proprio non le piace Le nozze di Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono state molto diverse da quelle tradizionali. Nessun lusso ostentato o protocollo rigido, ma una giornata costruita su misura della coppia, con scelte semplici e profondamente personali. La cantautrice ha condiviso sui social i retroscena del matrimonio, celebrato il 26 giugno a Bassano del Grappa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il matrimonio più bello dell’anno? Quello di Francesca Michielin: originalità, stile e sano divertimento!

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