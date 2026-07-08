A Reggio Calabria si è svolta una manifestazione dedicata al gelato, con molte persone che hanno partecipato agli stand lungo il lungomare. Sono stati ascoltati passi, risate e conversazioni tra visitatori e maestri gelatieri. Le persone hanno fatto domande, atteso in fila per un cono o una coppetta e condiviso momenti di spensieratezza. L’evento ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di festa e di allegria.

Non era soltanto il rumore delle voci. Era il suono della partecipazione. Quello dei passi tra gli stand, delle risate improvvise, delle domande curiose rivolte ai maestri gelatieri, delle attese davanti a un cono o a una coppetta scelta con attenzione sul lungomare di Reggio Calabria, il kilometro più bello d’Italia. Scirubetta, l’evento dedicato alla cultura del gelato, ha lasciato un ricordo che va oltre le immagini e le fotografie ufficiali. A renderlo speciale è stata soprattutto l’atmosfera: una comunità riunita intorno a un’esperienza fatta di sapori, ma anche di emozioni e relazioni. Tra gli stand si sono incontrati bambini capaci di scegliere il proprio gusto con una concentrazione quasi “scientifica”, osservando colori e combinazioni come piccoli esperti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Scirubetta, il rumore più bello è quello della felicità: passi, risate e incontri dietro il gusto del gelato

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