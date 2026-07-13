Il club di Portelli impegnato nei preliminari di Conference League Ci sarà un rapporto con la Spal? Hamrun Spartans giovedì in Coppa
Il club di Portelli è impegnato nei preliminari di Conference League. La nuova proprietà maltese, rappresentata da Portelli e Bonnici, dovrà definire il rapporto tra la squadra e la Spal. Questa settimana si terrà un incontro per chiarire i dettagli della collaborazione. Intanto, il club affronta giovedì una partita di Coppa contro gli Spartans.
Tra i punti che la nuova proprietà maltese dovrà chiarire presentandosi alla città questa settimana, c’è sicuramente il rapporto che nei piani di Joseph Portelli (foto) e Marcel Bonnici si svilupperà tra Spal e Hamrun Spartans. Il club maltese – controllato dall’imprenditore di Gozo da cinque anni – è attualmente impegnato nel primo turno di qualificazione di Conference League. Nella gara di andata disputata qualche giorno fa ha pareggiato per 1-1 sul campo dell’Nni Runavik, squadra delle isole Far Oer. Il ritorno è fissato per giovedì prossimo a Malta, dove prevedibilmente sarà presente quantomeno Bonnici. Qualche curiosità sull’Hamrun Spartans: da diverse stagioni la squadra è guidata da tecnici italiani, quest’anno tocca al romano Stefano Sanderra che ha in organico anche un ex spallino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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