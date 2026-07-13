In una prefettura di Hyogo si trova un castello situato a 353 metri di altezza, tra le nuvole. La struttura, nota come castello di Takeda, si erge su una collina e dà l’impressione di galleggiare tra le nuvole, creando un paesaggio suggestivo. La sua posizione elevata e il panorama circostante attirano visitatori e appassionati di storia e architettura. Il castello è accessibile e visitabile, offrendo una vista panoramica sulla zona circostante.

Nel cuore della prefettura di Hyogo, a 353 metri sul livello del mare, esiste un luogo che sembra appartenere più al sogno che alla realtà. Ogni mattina d’autunno, tra ottobre e novembre, qualcosa di straordinario accade: le rovine del Castello di Takeda emergono da un oceano di nebbia bianca, sospese nel nulla come una nave fantasma che solca mari invisibili. I giapponesi chiamano questo fenomeno Unkai, letteralmente “mare di nuvole”, e chiunque abbia avuto la fortuna di assistervi all’alba ricorda quel momento per il resto della vita. Un’architettura che sfida il tempo e la gravità. Le mura in pietra del Castello di Takeda non sono semplicemente rovine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il castello di Takeda: il castello che galleggia tra le nuvole

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