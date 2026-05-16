Luci al Castello | la magia dei bambini incanta il Castello Lancellotti
Ieri, 15 maggio, il Castello Lancellotti di Lauro si è trasformato in un palcoscenico suggestivo, accogliendo lo spettacolo "Luci al Castello", una produzione originale della Scuola dell'Infanzia Statale di Lauro e Quindici dell'Istituto Omnicomprensivo "B. Croce".I piccoli attori conquistano il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Somma L. - Luci, pista e mercatini, il Natale è arrivato
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