Luci al Castello | la magia dei bambini incanta il Castello Lancellotti

Da avellinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri, 15 maggio, il Castello Lancellotti di Lauro si è trasformato in un palcoscenico suggestivo, accogliendo lo spettacolo "Luci al Castello", una produzione originale della Scuola dell'Infanzia Statale di Lauro e Quindici dell'Istituto Omnicomprensivo "B. Croce".I piccoli attori conquistano il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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