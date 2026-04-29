Castello di Levizzano domenica un viaggio tra le sale nobili e il Museo Rosso Graspa

Domenica 3 maggio il Castello di Levizzano sarà aperto al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare le sale nobili e il Museo Rosso Graspa. La giornata prevede una visita guidata all’interno dell’edificio storico, con accesso anche al museo dedicato alla collezione di vini e bottiglie storiche. L’ingresso è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire gli ambienti e la storia del castello.

Nella giornata di Domenica 3 Maggio il Castello di Levizzano apre le porte ai visitatori per una visita guidata nelle sale del Castello e nel Museo Rosso Graspa. La visita guidata partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal cortile esterno. Il gruppo poi verrà introdotto nel castello.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte al pubblico, tour guidato tra sale e sotterranei Il Castello dei Misteri, una visita a misura di bambino tra indovinelli e scoperte a Levizzano RangoneLa visita al Castello di Levizzano trasforma la storia in un racconto vivo e coinvolgente, un'avventura pensata per i piccoli esploratori. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Castello di Levizzano, una visita a misura di bambino tra indovinelli e scoperte; Arrivano i ’Mercatopolini’. E in Fortezza, ’Bardi Fantastica’; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Arrivano i ’Mercatopolini’ E in Fortezza ’Bardi Fantastica’. La ’Biennale della Fotografia’ torna al castello di LevizzanoLa settima edizione della Biennale di Fotografia tornerà ad animare per due fine settimana il Castello di Levizzano Rangone, dal 25 ottobre al 2 novembre prossimi, con un programma che intreccia ... ilrestodelcarlino.it Visita Guidata al Castello di Levizzano - in notturna - facebook.com facebook