Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola il conduttore di Report | Nessuna inchiesta condizionata da lui
Il partito di centrodestra ha presentato un esposto contro il conduttore di Report, accusandolo di aver condizionato un'inchiesta sul caso Lavitola. La redazione del programma ha diffuso un comunicato in cui afferma che non ci sono state influenze esterne e che nessuna inchiesta è stata condizionata dal conduttore. La trasmissione ha sospeso temporaneamente le repliche relative alla vicenda.
Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola, la risposta del conduttore Il comunicato della redazione di Report Rai sospende repliche Report Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola, la risposta del conduttore Interpellato dall’ANSA, Sigfrido Ranucci ha voluto sottolineare che “non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola”. “Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati”, le parole del conduttore. La redazione di Report, intanto, ha pubblicato un comunicato per annunciare una iniziativa di protesta contro la decisione della Rai di sospendere le repliche estive. 🔗 Leggi su Virgilio.it
ESPOSTO IN PROCURA DI FDI SU RANUCCI, REPORT E LAVITOLA
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È tutto talmente scoperto e indecente che credo che la parte sana ma silenziosa del Paese si sveglierà e non starà più zitta La nuova mossa di FdI contro Ranucci: esposto ai pm sui rapporti con Lavitola. Condizionavano i servizi di Report x.com
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