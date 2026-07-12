Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola il conduttore di Report | Nessuna inchiesta condizionata da lui

Notizia in breve

Il partito di centrodestra ha presentato un esposto contro il conduttore di Report, accusandolo di aver condizionato un'inchiesta sul caso Lavitola. La redazione del programma ha diffuso un comunicato in cui afferma che non ci sono state influenze esterne e che nessuna inchiesta è stata condizionata dal conduttore. La trasmissione ha sospeso temporaneamente le repliche relative alla vicenda.