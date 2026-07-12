Il conduttore di Report ha dichiarato che non esiste alcuna inchiesta condizionata dall'ex collaboratore di un ex parlamentare. La redazione ha invitato il pubblico a seguire il programma su RaiPlay quella sera. Un rappresentante del programma ha affermato che nessuna inchiesta di Report è influenzata dal soggetto menzionato, chiarendo che non ci sono indagini legate a lui. La precisazione si riferisce a un esposto presentato da un partito politico, giudicato errato.

«Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati». Lo dice Sigfrido Ranucci, raggiunto dall’ANSA, in merito all’esposto che Fratelli d’Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. La redazione di Report, "Pesantemente attaccati. Stasera guardateci su RaiPlay" «Stasera la squadra di Report non è sola - si legge nel comunicato della redazione -. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ranucci: "Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola, l'esposto di FdI è errato". La redazione di Report: "Stasera guardateci su RaiPlay"

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Report, Ranucci: «Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola»

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