Polymarket è stata nuovamente inserita nella lista nera dell’Agenzia delle Dogane per aver offerto scommesse non autorizzate. La piattaforma era già stata bloccata in passato e aveva presentato ricorso al Tar. La questione riguarda una sponsorizzazione della SS Lazio, che ha portato al nuovo divieto. La piattaforma continua a operare senza autorizzazione, nonostante i precedenti provvedimenti di blocco.

La piattaforma era già stata bloccata in passato e aveva poi presentato un ricorso al Tar. Il nodo della sponsorizzazione della SS Lazio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Polymarket, il sito torna nella lista nera dell’Agenzia delle Dogane per scommesse non autorizzate

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