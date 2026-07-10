polymarket bloccato in italia sito di nuovo nella lista nera delle dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha nuovamente inserito Polymarket nell’elenco dei siti inibiti in Italia. La piattaforma di prediction market è stata oscurata e non è più accessibile sul territorio nazionale. La piattaforma era già stata inserita nella black list in passato. La decisione è stata comunicata tramite l’elenco aggiornato dei siti non autorizzati. La piattaforma, che permette di scommettere su eventi futuri, è ora bloccata per gli utenti italiani.

Polymarket è stato nuovamente inserito nell’elenco dei siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La piattaforma di prediction market è stata oscurata sul territorio italiano, tornando così nella black list dei siti non autorizzati accessibili dall’Italia – segnala Agimeg. Si tratta di una vicenda che riporta alla ribalta un caso già emerso nei mesi scorsi. Polymarket, infatti, era già stata oggetto di un provvedimento di oscuramento da parte di ADM. In seguito a un ricorso di Polymarket, il Tar del Lazio aveva “riaperto” il sito. La nuova inibizione riapre quindi una questione che coinvolge non solo la qualificazione giuridica della piattaforma, ma anche alcuni possibili riflessi sul fronte della pubblicità e delle sponsorizzazioni sportive. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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POLYMARKET: il sito ILLEGALE in Italia che PREVEDE il FUTURO

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