Il caro carburanti torna a ruggire | la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran porta a una nuova stangata per gli automobilisti

I prezzi dei carburanti sono aumentati nuovamente a causa della ripresa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. I raid statunitensi, iniziati nel fine settimana e proseguiti nei giorni successivi, hanno influenzato il mercato, portando a un incremento dei costi alla pompa. La crisi tra i due paesi ha determinato un rialzo dei prezzi del petrolio, con effetti diretti sui costi dei carburanti per gli automobilisti.

Con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più in crisi, tornano a salire i prezzi dei carburanti. È questo l’effetto, ampiamente previsto, dei raid statunitensi iniziati nel weekend e proseguiti anche oggi. Bombardamenti che hanno riportato il rincaro dei carburanti ai massimi da quasi un mese, con la benzina che si avvicina a 1,88 euro al litro e il diesel ormai a un passo da 1,99 euro al litro. Come riporta Askanews, IP ha già superato quota 2 euro al litro sul diesel self service, mentre il prezzo più basso tra le compagnie è quello di Eni, con 1,983 euro al litro. Per la benzina si va dagli 1,878 euro al litro di Tamoil agli 1,898 euro al litro di IP. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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