Il caro carburanti torna a ruggire | la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran porta a una nuova stangata per gli automobilisti

Da lanotiziagiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I prezzi dei carburanti sono aumentati nuovamente a causa della ripresa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. I raid statunitensi, iniziati nel fine settimana e proseguiti nei giorni successivi, hanno influenzato il mercato, portando a un incremento dei costi alla pompa. La crisi tra i due paesi ha determinato un rialzo dei prezzi del petrolio, con effetti diretti sui costi dei carburanti per gli automobilisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più in crisi, tornano a salire i prezzi dei carburanti. È questo l’effetto, ampiamente previsto, dei raid statunitensi iniziati nel weekend e proseguiti anche oggi. Bombardamenti che hanno riportato il rincaro dei carburanti ai massimi da quasi un mese, con la benzina che si avvicina a 1,88 euro al litro e il diesel ormai a un passo da 1,99 euro al litro. Come riporta Askanews, IP ha già superato quota 2 euro al litro sul diesel self service, mentre il prezzo più basso tra le compagnie è quello di Eni, con 1,983 euro al litro. Per la benzina si va dagli 1,878 euro al litro di Tamoil agli 1,898 euro al litro di IP. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

il caro carburanti torna a ruggire la ripresa delle ostilit224 tra usa e iran porta a una nuova stangata per gli automobilisti
© Lanotiziagiornale.it - Il caro carburanti torna a ruggire: la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran porta a una nuova stangata per gli automobilisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina ‘servita’ sfonda la soglia dei 2 euro al litroIl prezzo della benzina ‘servita’ ha superato i 2 euro al litro, rappresentando una spesa significativa per gli automobilisti italiani.

Caro energia, in Puglia stangata da 1,5 miliardi tra carburanti, luce e gasIn Puglia, le famiglie e le imprese si preparano a sostenere un aumento dei costi legato alla crisi energetica internazionale.

Temi più discussi: Taglio ai prezzi del carburante, come cambia la situazione in Italia e in Europa; Accise carburanti: dal 4 luglio torna il prezzo pieno, mazzata in arrivo?; Caro carburanti, nuovi rialzi dopo lo stop al taglio delle accise | Il diesel in autostrada torna sopra i 2 euro; Benzina e diesel sotto pressione, il caro-carburanti riaccende il rischio inflazione.

usa il caro carburanti tornaIl caro carburanti torna a ruggire: la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran porta a una nuova stangata per gli automobilistiIl caro carburanti torna a ruggire: la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran porta a una nuova stangata per gli automobilisti ... lanotiziagiornale.it

usa il caro carburanti tornaCarburanti, continuano ad aumentare i prezzi di benzina e diesel, le cifre aggiornateCarburanti, continuano i rincari dopo la fine dello sconto, i prezzi aggiornati di benzina e diesel in Italia. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web