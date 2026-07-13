Nel 2025, la casa circondariale di Forlì, in Emilia-Romagna, ha segnalato di avere il 30% di personale di polizia penitenziaria in meno rispetto ai livelli necessari. La carenza di agenti è stata la più grave tra le strutture della regione, compromettendo la gestione quotidiana. La mancanza di personale ha portato a difficoltà operative e a un aumento della pressione sulle risorse disponibili.

È la casa circondariale di Forlì quella, in Emilia-Romagna, che ha fatto registrare la maggiore carenza di personale della polizia penitenziaria nel 2025. Il dato emerge dalla relazione del Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, presentata in Regione nell’ultima seduta della commissione Parità e diritti. La carenza di agenti della penitenziaria, stando alla relazione del garante, è strutturale in regione ed è pari di media al 19%, cioè in pratica manca un agente su cinque rispetto a quanti ne servirebbero. Al carcere della rocca di Ravaldino, però, questo dato sale, secondo quanto riportato da Cavalieri, addirittura al 30%, almeno per quanto rilevato al 31 dicembre dello scorso anno, ed è per l’appunto il più alto rilevato nei penitenziari emiliano-romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il carcere in sofferenza: "Manca il 30% di agenti"

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