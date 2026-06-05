Agenti provocatori in carcere | il rischio di violenza e sospetto
In carcere, sono stati segnalati casi di agenti provocatori infiltrati tra i detenuti. Si discute sulla responsabilità legale in caso di violenza o omicidio causati da un infiltrato. La possibilità che un educatore o infermiere diventi agente sotto copertura viene analizzata, sollevando preoccupazioni sui rischi di escalation di violenza e sulla gestione di questi agenti all’interno delle strutture carcerarie.
Chi risponde legalmente se un infiltrato scatena un omicidio in cella?. Come può un educatore o un infermiere diventare un agente sotto copertura?. Perché il mandato ministeriale sposta il controllo dalla magistratura alla burocrazia?. Quali rischi concreti corre il personale lavorante a causa delle provocazioni?.? In Breve Promotori del movimento includono Ornella Favero, Franco Corleone e Susanna Ronconi.. Visite nelle carceri programmate per il mese di luglio per sensibilizzare gli operatori.. Webinar organizzato da Fuori Luoco il 3 giugno per delineare le azioni.. Il mandato degli agenti passa dalla procura alla burocrazia del dipartimento ministeriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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