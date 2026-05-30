Sette agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti e portati in ospedale dopo un incendio scoppiato in una cella di un istituto penitenziario a Salerno. L’incendio è stato provocato da una detenuta, che ha dato fuoco alla cella. Durante l’incendio, gli agenti sono intervenuti per mettere in sicurezza le persone presenti e hanno salvato alcune detenute dai fumi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Domande chiave Come hanno fatto gli agenti a salvare le detenute tra i fumi?. Perché la detenuta ha deciso di appiccare il fuoco in cella?. Quali sono le mancanze tecniche che hanno messo in pericolo gli agenti?. Chi deve rispondere della mancanza di dispositivi di protezione per il personale?.? In Breve Detenuta marocchina appicca incendio per protesta mancanza sigarette nel reparto femminile di Fuorni.. Sappe denuncia carenza dispositivi protezione respiratoria per agenti operanti in Campania.. Donato Capece e Marianna Argenio chiedono interventi urgenti al Provveditore Regionale Campania.. Agenti inalano monossido di carbonio durante salvataggio compagna di cella della detenuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel carcere di Salerno: 7 agenti in ospedale dopo il rogo in cella

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Esplode la protesta nel carcere di Fuorni a Salerno

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