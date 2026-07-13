Il cane Astro considerato arma improria | uomo condannato per averlo usato durante una rapina

Un uomo di 35 anni è stato condannato a quasi quattro anni di reclusione per aver utilizzato il suo cane, Astro, come arma durante una rapina a Torino. L’individuo avrebbe minacciato due passanti con l’animale. Una perizia veterinaria ha chiarito che il cane non è aggressivo di natura. La condanna si basa sull’uso di Astro come strumento di minaccia durante il crimine.

Un 35 enne è stato condannato a 3 anni e 10 mesi per rapina a Torino: avrebbe usato il cane Astro come "arma impropria" per minacciare due passanti. La perizia veterinaria ha escluso che l'animale sia aggressivo di natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Onestamente comincio a pensare che l'astroturfing dovrebbe essere illegale reddit