Lecce cane usato come arma | sguinzagliato rottweiler su una 13enne

A Porto Cesareo, una tredicenne è rimasta ferita domenica da un cane di razza Rottweiler durante un diverbio. Il cane era stato sguinzagliato e avrebbe aggredito la ragazza, che si trovava nella zona al momento dell’incidente. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma le condizioni della giovane non sono state rese note. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

?? Cosa sapere A Porto Cesareo una tredicenne viene ferita da un rottweiler durante un diverbio domenica. La Procura per i Minorenni di Lecce indaga per tentato omicidio contro due adolescenti. La Procura per i Minorenni di Lecce ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo che una tredicenne è stata ferita da un rottweiler a Porto Cesareo, nella serata di domenica scorsa, durante un diverbio con due adolescenti. L'aggressione, avvenuta nella località ionica del Salento, ha coinvolto una raga .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, cane usato come arma: sguinzagliato rottweiler su una 13enne Notizie correlate Torino, rissa a Barriera: cane usato come arma e pioggia di sedieUna rissa violenta ha colpito corso Giulio Cesare nel quartiere Barriera di Milano durante la serata di Pasqua, culminando con l’uso di un cane come... Sguinzagliano rottweiler contro 13enne. indagate due minorenniAGI - Una lite tra adolescenti degenerata in un'aggressione brutale, con un cane utilizzato come arma: è questo il quadro al centro dell'inchiesta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dodicenne aggredita da rottweiler, due sorelle minorenni denunciate per tentato omicidio; Rottweiler azzanna 13enne in Salento, presentate due denunce con video aggressione; Porto Cesareo, 13enne ferita da un rottweiler: due sorelle indagate e nodo del cane aizzato; Lecce, 13enne aggredita da un rottweiler: aperta inchiesta per tentato omicidio. Lecce, cane usato per chiedere l'elemosina e costretto a indossare la maglia del Lecce: la denuncia fa infuriare il webSta suscitando forte indignazione il caso di un cane utilizzato per l’accattonaggio nel centro di Lecce, costretto ogni giorno a restare immobile per ore sotto il sole, spesso travestito con abiti e ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cani usati come armi: il caso del Rottweiller a Porto Cesareo, due minorenni denunciate per tentato omicidioA Porto Cesareo due sorelle sono state denunciate per tentato omicidio: avrebbero aizzato il cane di famiglia contro una ragazza ... fanpage.it L’U.S. Lecce, insieme all’associazione “Un’azione per un sorriso”, presenta l’asta per le maglie indossate e autografate dai nostri calciatori in occasione della 31ª giornata di campionato con l’Atalanta. Ogni maglia custodisce un dettaglio speciale: la personali - facebook.com facebook L'Under 18 di Fautario ribalta il Lecce e torna in vetta al campionato x.com