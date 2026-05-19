E' morto Yume il cane di Vladimir Putin La passione degli uomini di potere per il miglior amico dell'uomo

È stato annunciato il decesso di Yume, il cane di proprietà del leader russo, una femmina di Akita giapponese donata nel 2012 dal governo nipponico. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra gli attenti osservatori delle vicende legate alla famiglia del leader. Yume aveva accompagnato il suo padrone per oltre dieci anni, diventando una presenza nota tra gli ambienti ufficiali e le occasioni pubbliche. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso canali ufficiali e ha generato numerosi messaggi di cordoglio.

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