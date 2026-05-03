Scudetto Inter dai dubbi dell’estate al ruggito tricolore | il racconto della stagione nerazzurra

L'estate aveva portato incertezze tra i tifosi dell'Inter, con la sconfitta in Champions League e voci di un possibile cambio in panchina. Alla fine, la squadra ha confermato il tecnico e ha deciso di affidarsi a un ex calciatore con poche esperienze in Serie A, Cristian Chivu. La stagione si è conclusa con la conquista dello scudetto, dopo un percorso che ha visto la squadra affrontare momenti di tensione e successi.

L’estate dei dubbi: dalla cinquina parigina a scrivere la parola fine sull’era Simone Inzaghi, fino alla scelta di un quasi debuttante (13 panchine in Serie A) come Cristian Chivu. Poi l’autunno a trascinarsi dietro il temuto “mal di big”, per di più senza i Lookman o i Koné attesi qualche mese prima, con in dote invece qualche magagna in più. Ma per un’Inter tornata a tratti “pazza” per definizione, l’inverno non poteva che essere il momento del disgelo e delle fiammate. Una svolta tale da consentire una primavera quasi in carrozza: quasi, non senza qualche scossone tipico della casa, rispedito al mittente alla svelta. Una svolta tale, comunque, da piazzarsi in vetta, in solitaria, a metà dicembre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scudetto Inter, dai dubbi dell’estate al ruggito tricolore: il racconto della stagione nerazzurra SCUDETTO: MERITO DELL’INTER O DEMERITO DELLE INSEGUITRICI QUESTO DATO PARLA CHIARO #calcio Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Spuntano dubbi su Inter Roma della scorsa stagione. Intanto è caccia al vice-Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Inter Genoa, Dimarco è diventato un fattore: il terzino tra i pilastri della squadra nerazzurra. Se arrivasse lo Scudetto…Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SportMediaset: Un week-end da scudetto: l'Inter guarda, aspetta e spera Video; Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano; Festa rimandata, conto quasi chiuso: l’Inter ha lo scudetto nel mirino; Attesa Scudetto in casa Inter: il programma dei festeggiamenti in caso di titolo. Scudetto Inter, dai dubbi dell’estate al ruggito tricolore: il racconto della stagione nerazzurraChristian Chivu ha saputo riaccendere la fiamma dopo la batosta della finale Champions col Psg. Tra infortuni e polemiche, i momenti complicati non sono mancati ma la capolista si è rivelata la più fo ... ilgiorno.it L’azzurro dopo il nero, lo scudetto del riscatto per il blocco Inter della NazionalePer Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi il ventunesimo tricolore lenisce (parzialmente) la delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale ... ilgiorno.it ' I nerazzurri conquistano lo scudetto numero 21 Segui il post-partita di #InterParma con #Fuoriclasse powered by Haier, LIVE ora su #DAZN #Scudetto2026 #Interna21onale #SerieAEnilive x.com Il più scatenato nei festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter non poteva che essere lui: MARCUS THURAM #Inter #Thuram - facebook.com facebook