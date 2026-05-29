L'Inter ha deciso di blindare Bastoni durante il calciomercato estivo, modificando le strategie di rafforzamento della difesa. Sono stati valutati diversi profili per l’eventuale arrivo di nuovi giocatori nel reparto difensivo. Le trattative sono in fase di definizione e potrebbero portare a cambiamenti nella rosa nerazzurra. Non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei potenziali acquisti, ma le mosse sono in corso per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter: novità importanti nelle strategie per la difesa nerazzurra. Tutti i nomi possibili per l’estate. Il futuro della retroguardia ha un punto fermo imprescindibile. A spegnere definitivamente le sirene del Barcellona (ormai concentrato su obiettivi costosissimi come Gordon e Julian Alvarez) ci ha pensato direttamente il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, rilasciando dichiarazioni inequivocabili che tranquillizzano la piazza: “ Penso che i tifosi possano dormire sonni tranquilli su Bastoni. Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Devo dire che nel caso di Alessandro assolutamente non è successo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter: Marotta blinda Bastoni, cambiano le strategie per la difesa nerazzurra. Chi potrebbe arrivare in estate

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INTER BOOM: MAROTTA blinda BASTONI, poi BREMER, JONES, STANKOVIC e... MAMARDASHVILI!

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