Un sub ha trovato un corpo nel Lago Maggiore, a circa 40 metri di profondità, domenica 12 luglio. Il corpo è stato recuperato intorno alle 14.20 e trasportato a riva con un battello. Si sospetta che possa trattarsi di un giovane di 21 anni scomparso un anno fa. La scoperta è avvenuta durante un’immersione nelle acque di Castelveccana. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare l’identità e le cause del decesso.

È stato recuperato intorno alle 14.20 di domenica 12 luglio e portato a riva a bordo di un battello il corpo ritrovato in mattinata nel lago a Castelveccana. Si tratta di una località turistica sul Lago Maggiore particolarmente frequentata da subacquei. Ed è stato proprio un sub a rinvenire il cadavere alla profondità di circa 40 metri al largo della località Caldè: il subacqueo stava esplorando un tratto di fondale ad una sessantina di metri da riva, quando ha visto il corpo adagiato su di un fondale ghiaioso, e una volta risalito in superficie ha dato l’allarme al 112. Subito si è mossa la macchina dei soccorsi, e i vigili del fuoco di Varese hanno inviato sul posto una squadra con un'autopompa e battello pneumatico da soccorso, oltre ad una squadra di sommozzatori e l'elicottero di stanza a Malpensa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Lago Maggiore, sub trova un corpo mentre esplora le acque a 40 metri di profondità: potrebbe essere il 21enne sparito un anno fa

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