Varese cadavere trovato nel lago Maggiore da un sub amatoriale
Il corpo senza vita di una persona è stato trovato nel lago Maggiore, in località Caldé, da un sub amatoriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori per recuperare la vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sull’identità o sulle cause del decesso.
Il rinvenimento in località Caldé, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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