varese cadavere trovato nel lago maggiore da un sub amatoriale

Notizia in breve

Il corpo senza vita di una persona è stato trovato nel lago Maggiore, in località Caldé, da un sub amatoriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori per recuperare la vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sull’identità o sulle cause del decesso.