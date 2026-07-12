Varese cadavere trovato nel lago Maggiore da un sub amatoriale

Da tgcom24.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo senza vita di una persona è stato trovato nel lago Maggiore, in località Caldé, da un sub amatoriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori per recuperare la vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sull’identità o sulle cause del decesso.

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