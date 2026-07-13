Nella notte a Vicchio, in Mugello, un incendio ha interessato circa 15 ettari di bosco. Una persona ha chiamato i vigili del fuoco utilizzando un’app, fornendo indicazioni per raggiungere il luogo dell’incendio. Le fiamme sono arrivate vicino ai cantieri delle pale eoliche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. L’incendio è stato spento dopo alcune ore di lavoro.

Vicchio (Firenze), 13 luglio 2026 – Allarme nella notte a Vicchio, in Mugello, dove è divampato un incendio che ha distrutto almeno 15 ettari di bosco. https:www.lanazione.itvideoincendio-in-mugello-le-fiamme-distruggono-i-boschi-di-vicchio-qhiaj9e9 Le fiamme hanno colpito una zona impervia che i vigili del fuoco della centrale di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, hanno raggiunto dopo la segnalazione al 112 di una residente nella zona. Così i vigili del fuoco hanno raggiunto l’incendio. L’aiuto della residente, che abita nella frazione di Campigno, è stato determinante per l’arrivo dei soccorsi. Dalla sala operativa sono iniziate... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il bosco brucia”, chiama i vigili del fuoco e li guida sull’incendio con l’app. Rogo in Mugello, fiamme vicine ai cantieri delle pale eoliche

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