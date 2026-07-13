Bologna per l' attacco spunta Espí del Levante

Il Bologna pensa a Carlos Espí del Levante come nuovo attaccante. La società ha messo nel mirino il giovane giocatore per rinforzare l’attacco. L’interesse è confermato dalle indiscrezioni di mercato, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali o accordi definitivi. La trattativa sarebbe in fase preliminare, e il club lavora per portare il giocatore in rosa. Non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla proposta o sulle modalità di trasferimento.

Il Bologna vuole regalare a Domenico Tedesco un attaccante giovane e di prospettiva. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'obiettivo principale dei rossoblù è Carlos Espí del Levante. Il classe 2005 ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma trattabile. Lo spagnolo ha il contratto fino al 2028 ed è seguito anche da altri club europei, soprattutto in Germania e Inghilterra. Nell'ultima stagione ha collezionato 11 gol in 25 presenze. Prima di tentare l'affondo su Espí, però, il Bologna dovrà cedere e i principali indiziati a essere venduti sembrano Lucumi, Dallinga e Castro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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