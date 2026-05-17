Nella partita della 37ª giornata di Serie A, il Bologna ha vinto 1-0 contro l’Atalanta nel posticipo serale. La rete decisiva è stata segnata da Orsolini, che ha portato la squadra ospite alla vittoria. La gara si è svolta in casa dell’Atalanta, con il Bologna che ha ottenuto i tre punti senza subire reti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Bologna.

Il Bologna si impone per 1-0 in casa dell’ Atalanta nel posticipo della 37esima giornata del campionato di Serie A. Un risultato che riapre il discorso per la corsa ad un posto in Conference League, con la Dea che mantiene solo tre punti di vantaggio sui felsinei a una giornata dalla fine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bologna FC 1909 (@bolognafc1909) Il film della partita. Primo tempo giocato su buoni ritmi. Bologna più aggressivo in avvio, poi con il passare dei minuti l’Atalanta ha preso in mano il pallino pur senza creare occasioni. Nel finale di primo tempo è il Bologna a sfiorare il gol con Carnesecchi prodigioso su Rowe e Castro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Atalanta-Bologna 0-1: decide Orsolini

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BOLOGNA ATALANTA 0-2 : IRRICONOSCIBILI !

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