Orsolini sta lavorando per prolungare il suo contratto con il Bologna, con scadenza prevista nel 2026. La trattativa tra il giocatore e la società è in corso, mentre si parla di una possibile concorrenza da parte di Bernardeschi, che potrebbe interessare il club. La situazione riguarda esclusivamente le negoziazioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui termini o sulle tempistiche. La decisione finale dipenderà dalle rispettive posizioni e dalle proposte presentate.

2026-05-19 10:21:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Un altro gol dopo quello di lunedì passato a Napoli, ancora una volta decisivo, e zitto zitto, tra due «toc toc» di fila e qualche rimpianto su quello che avrebbe potuto essere e non è stato, Riccardo Orsolini è arrivato a quota dieci gol in campionato e fin qua è il calciatore italiano che (a pari di Gianluca Scamacca) ha segnato più gol. In un’annata nel corso della quale l’Orso ha perso il sentiero giusto più volte rispetto a quelle passate, e forse alla base di questa sua discontinuità può esserci anche un motivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Orsolini vuole prolungare il contratto con il Bologna: il punto sulla trattativa e la “concorrenza” di Bernardeschi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Corriere dello Sport – La Juve vuole tenere Holm: la proposta al Bologna e la mossa che potrebbe sbloccare tutto2026-04-13 09:41:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La Juve scopre Holm.

Corriere dello Sport – Alajbegovic, il Milan prova il blitz per superare la Roma: il Bayer vuole l’offerta2026-04-10 07:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Kerim Alajbegovic non ha ancora smesso di...

! Occasione sprecata per il Napoli. Il Bologna vince infatti 2-3 al Maradona con le reti di Bernardeschi, Orsolini e di Rowe nel finale Non bastano le reti di Di Lorenzo e Alisson Santos al Napoli ? #Corrieredellospor x.com

Orsolini vuole prolungare il contratto con il Bologna: il punto sulla trattativa e la concorrenza di BernardeschiUn altro gol dopo quello di lunedì passato a Napoli, ancora una volta decisivo, e zitto zitto, tra due toc toc di fila e qualche rimpianto su quello che avrebbe potuto essere e non è stato, Riccardo ... msn.com

Carnesecchi riporta l'Atalanta in Europa, Orsolini patrimonio assoluto del BolognaI rossoblù sono passati a Bergamo grazie all'acuto dell'attaccante, ma le grandi parate del portiere nerazzurro hanno negato a Italiano l'ingresso in Conference League dove, invece, gareggerà la Dea, ... corrieredellosport.it