Il bidello alla studentessa in corridoio per un malore | Peccato che sei troppo piccola… L’abbraccio e il bacio tentato | cosa rischia

Il 10 ottobre 2025, una studentessa di 15 anni uscita dall’aula a causa di un malore è stata avvicinata da un collaboratore scolastico di 50 anni. Quest’ultimo le avrebbe detto: «Peccato che sei troppo piccola…» e avrebbe tentato di abbracciarla e baciarla. Ora, il bidello è sotto accusa per violenza sessuale e rischia un processo.

Un bidello di un istituto tecnico genovese rischia il processo con l’accusa di violenza sessuale su una studentessa di 15 anni. I fatti risalirebbero al 10 ottobre 2025, quando la ragazza, uscita dall’aula per un malessere, sarebbe stata raggiunta da un collaboratore scolastico di 50 anni. Lui le avrebbe chiesto un abbraccio e, di fronte al rifiuto, l’avrebbe comunque abbracciata e baciata sulla guancia, tentando poi un bacio sulla bocca respinto dalla reazione della studentessa. L’uomo l’avrebbe poi spinta in uno stanzino della scuola e allontanandosi le avrebbe detto, secondo la ricostruzione della procura: «Peccato che sei troppo piccola». Le indagini sul bidello di Genova. 🔗 Leggi su Open.online

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