Durante un’intervista alla Gazzetta, il calciatore ha condiviso vari aneddoti che spaziano dal suo viaggio in India e le difficoltà incontrate, al bacio dato a un tatuaggio durante una partita, fino ai dettagli sulle sue decisioni tecniche in vista dell’Australian Open. Ha parlato anche del rapporto stretto con la famiglia e dei regali ricevuti dalla nonna, offrendo uno sguardo sincero e diretto sulla sua vita personale e professionale. Questi racconti mostrano aspetti meno noti del suo percorso e delle sue esperienze.

Nel mondo ovattato dello sport d’élite, è ormai assai raro che gli attori protagonisti parlino senza filtri con i media tradizionali. Ecco perché siamo rimasti profondamente colpiti quando Luciano Darderi ha accettato di scrivere per la Gazzetta un diario raccontando il dietro le quinte del circuito, le sue emozioni, le sue speranze, le sue paure. Ormai da qualche mese stiamo accompagnando la cavalcata di “Luli” nel tennis mondiale. Una storia, la sua, bellissima, non soltanto per la grinta e la spinta a superare i propri limiti che mostra ogni volta che scende in campo. Per celebrare l’impresa del Foro Italico – la prima semifinale in carriera in un Masters 1000 (e non è ancora finita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il malore in India, il bacio al tatuaggio e... I 5 aneddoti che Darderi ha raccontato alla Gazzetta

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