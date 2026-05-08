Molestie a scuola sulla studentessa minorenne pena ridotta in appello per il bidello

In sede di appello, la Corte di Perugia ha ridotto a due anni la pena inflitta a un bidello accusato di aver molestato una studentessa minorenne nella scuola in cui lavorava nel 2011. La sentenza ha anche abbassato l’importo del risarcimento stabilito in primo grado. La vicenda riguarda un episodio risalente a oltre dieci anni fa e coinvolge un minorenne.

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Riduzione della pena e del risarcimento. La Corte d’appello di Perugia ha ridotto a due anni la condanna nei confronti di un bidello, accusato di aver molestato una ragazzina nella scuola in cui lavorava nel 2011.La sentenza di primo grado era stata di tre anni di reclusione, risarcimento di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Giurlani condannato in appello. Pena ridotta, ora la CassazioneIeri mattina la Corte d’appello del Tribunale di Firenze ha pronunciato il verdetto. Artem Uss, ridotta pena a oligarca russo Chirakadze: in appello 2 anni e 2 mesiRidotta in appello a 2 anni e 2 mesi di reclusione la condanna per Dmitry Chirakadze, l’oligarca russo ritenuto la ‘mente’ organizzatrice di secondo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Molestie sulle studentesse, chiesti 9 anni per un tecnico di laboratorio di una scuola a Torino; Abusi su dieci minorenni a scuola e presidi in silenzio: chieste tre condanne (nove anni per il tecnico) a Torino; Molestie su allieve minorenni, ex tecnico di laboratorio a processo a Torino: chiesti nove anni. Imputate anche due dirigenti scolastiche; Molestie a scuola, chiesti 9 anni per un tecnico a Torino. Molestie a scuola, chiesti 9 anni per un tecnico a TorinoUn caso grave scuote il mondo della scuola a Torino, dove si sta svolgendo un processo per presunte molestie su allieve minorenni da parte di un ex tecnico di laboratorio di un istituto superiore del ... giornalelavoce.it Molestie su allieve, chiesti 9 anni per il tecnico di una scuolaNove anni di carcere è la condanna che il pubblico ministero Barbara Badellino ha chiesto in tribunale a Torino per un ex tecnico di laboratorio di un istituto superiore del capoluogo piemontese proce ... rainews.it Il violinista Brian King Joseph accusava l’attore di molestie e licenziamento ritorsivo durante il tour ‘Based on a True Story’ del 2025. Ma il giudice di Los Angeles ha respinto il caso Leggi l'articolo #WillSmith - facebook.com facebook Molestie e violenze sessuali: arrestato il maniaco della pineta di Torregrande x.com