È stato pubblicato un bando per finanziare progetti di integrazione socio-culturale, con particolare attenzione all’apprendimento della lingua italiana e all’educazione civica. La richiesta di contributi è rivolta a enti e organizzazioni che intendono promuovere iniziative in questo settore. Le domande devono essere presentate entro la scadenza stabilita, prevista per un determinato periodo. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di selezione o sulle modalità di presentazione.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Il bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti d’ integrazione socio-cultural e e per l’apprendimento della lingua italiana e dell’educazione civica. “È il primo bando che ho promosso da assessore, si tratta di contributi per la realizzazione di progetti tesi a favorire la partecipazione attiva partendo dalla storia e dalla cultura locale. Ritengo che diffondere tra le persone presenti nel territorio la conoscenza della lingua, delle tradizioni e dell’educazione civica sia non solo importante ma anche lo strumento propedeutico a una buona integrazione: l’obiettivo è consolidare e sviluppare un sentimento di appartenenza che sia la premessa per l’esercizio dei diritti e dei doveri che sostanziano la cittadinanza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti d’integrazione socio-culturale

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