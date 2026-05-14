Formigine bando per contributi destinati a sistemi di protezione dalle alluvioni
Il Comune di Formigine ha pubblicato un avviso che prevede la concessione di contributi destinati all'acquisto e all'installazione di sistemi di protezione contro le alluvioni. La misura mira a sostenere interventi per ridurre i danni provocati da eventi alluvionali e coinvolge cittadini, aziende e associazioni del territorio. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro una data stabilita, seguendo le modalità indicate nel bando. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di prevenzione e tutela del territorio.
Il Comune di Formigine ha pubblicato un avviso finalizzato alla concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di sistemi di protezione dagli eventi alluvionali. L'iniziativa è volta a prevenire e limitare gli eventuali danni alle unità immobiliari private derivanti da potenziali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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