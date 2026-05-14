Formigine bando per contributi destinati a sistemi di protezione dalle alluvioni

Il Comune di Formigine ha pubblicato un avviso che prevede la concessione di contributi destinati all'acquisto e all'installazione di sistemi di protezione contro le alluvioni. La misura mira a sostenere interventi per ridurre i danni provocati da eventi alluvionali e coinvolge cittadini, aziende e associazioni del territorio. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro una data stabilita, seguendo le modalità indicate nel bando. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di prevenzione e tutela del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui