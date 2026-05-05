Bufera sul Bando FIS 3 | 326 progetti di ricerca a rischio per problemi burocratici I ricercatori chiedono più tempo alla ministra Bernini

Il Bando FIS 3, che ha destinato 475 milioni di euro a 326 progetti di ricerca, sta affrontando una crisi a causa di problemi burocratici. I ricercatori coinvolti hanno chiesto alla ministra di ottenere più tempo per completare le pratiche e rispettare le scadenze. La situazione ha generato tensioni tra chi lavora sul campo e le autorità responsabili della gestione del bando.

Il bando recita come l’obiettivo principale sia quello di «promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale secondo le modalità consolidate a livello europeo sul modello dell’European Research Council (ERC)». È rivolto a ricercatrici e ricercatori indipendenti, che lavorano sotto il coordinamento scientifico di un “Principal Investigator”(responsabile della ricerca), italiano o straniero, incaricato di coordinare le attività di ricerca e di presentare «una proposta progettuale da svolgere in una delle Università e Istituzioni Universitarie italiane statali e non statali, oppure in una delle Scuole Superiori a ordinamento speciale, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, soggetti giuridici con finalità di ricerca, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Bando».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Rozzano, la ministra Bernini dà il via a un murale su un palazzo Aler e a otto progetti di rigenerazione urbanaRozzano (Milano), 19 febbraio 2026 – Alzare lo sguardo, andare oltre, immaginare nuove prospettive di crescita per la comunità. Progetti di ricerca e sviluppo. Regione, bando per i migliori 12Sono passati da otto a dodici i progetti protagonisti della "Toscana che innova".