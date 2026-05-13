Gaza e il silenzio dell' Occidente | a Forlì il dibattito sull' empatia selettiva con il prof Roberto De Vogli

A Forlì, nella libreria Feltrinelli di Piazza Saffi, si terrà un incontro dedicato alla questione di Gaza e al modo in cui l’Occidente si confronta con le crisi umanitarie. Il professore Roberto De Vogli parlerà di come l’empatia possa essere selettiva e di come i media trattino questo tema. L’evento offre uno spazio di discussione aperta sulla percezione pubblica e sui comportamenti collettivi in situazioni di conflitto.

La Libreria Feltrinelli di Piazza Saffi ospiterà un momento di riflessione profonda che interroga direttamente le coscienze dei cittadini e le dinamiche del dibattito pubblico internazionale. Venerdì 15 maggio, alle 17,30, ci sarà Roberto De Vogli, docente di Psicologia sociale e dello sviluppo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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