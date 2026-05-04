Le pagelle Senigagliesi solito partitone Mazza torna al suo standard

Durante l'ultimo incontro, il portiere ha mostrato alcune difficoltà, segnando la prima volta in stagione delle incertezze nel suo rendimento. In particolare, ha rischiato su un'uscita e su un cross, con la traversa che ha evitato il gol. Nel complesso, il giocatore ha mantenuto una prestazione discreta, senza particolari errori gravi, ma con alcuni episodi su cui lavorare.

LUCIANI 5,5. Per la prima volta mostra piccole incertezze, in una uscita niziale e poi su un cross in cui lo aiuta la traversa e su un intervento in due tempi. Un po’ di emozione ci può stare. IGLIO 6,5. Gara tutta generosità, in cui si fa applaudire perchè dove non arriva di tecnica arriva di rincorsa, grinta e voglia. Spirito positivo. DALL’ARA 6,5. La solita colonna, c’è poco altro da dire. CASELLA 6,5. Affianca bene il capitano col merito di un salvataggio iniziale sulla linea a evitare l’1-1. MAZZALI 6,5. Anche acciaccato, fornisce una delle sue prestazioni migliori. Primo tempo di anticipi e discese. COZZARI 5. Fatica a uscire dal suo momento complesso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Senigagliesi, solito partitone. Mazza torna al suo standard Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Mazza imposta e recupera, straordinario Senigagliesi Leggi anche: Le pagelle. Carbonaro e Senigagliesi sotto lo standard, male Casella Altri aggiornamenti Si parla di: Le pagelle (a caldo) di SPAL-Faenza 2-0. Le pagelle. Senigagliesi, solito partitone. Mazza torna al suo standardPrezzabile conferma il solito ’vizietto’ del gol, per la prima volta qualche incertezza da Luciani. Cozzari resta in un momento difficile ... sport.quotidiano.net The player ratings. Senigagliesi had their usual strong game. Mazza returns to his usual highs.Prezzabile confirms his usual goal-scoring habit, and Luciani is showing some uncertainty for the first time. Cozzari remains in a difficult situation. sport.quotidiano.net