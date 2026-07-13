I pronostici di martedì 14 luglio | Francia-Spagna ai Mondiali e Champions League

I pronostici di martedì 14 luglio, iniziano le semifinali dei Mondiali con Francia-Spagna, in campo anche la Champions League In un Mondiale che ha rispettato i pronostici della vigilia come non accadeva da anni – l’ultima volta che le prime quattro del ranking FIFA arrivarono in semifinale fu nel 1990 – la sfida stellare dell’AT&T Stadium di Arlington tra le due principali favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, Francia e Spagna, era francamente inevitabile. Persino facile da prevedere una volta sorteggiati i gironi e formato il tabellone. E, per quanto visto finora, non è un errore affermare che siamo di fronte a una vera e propria finale anticipata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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