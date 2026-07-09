Il 9 luglio si svolgeranno le partite di calcio tra Francia e Marocco ai Mondiali, oltre a incontri di Europa League e Conference League. Sono in programma anche le prime partite del torneo di qualificazione al Mondiale 2026.

I pronostici di giovedì 9 luglio, c’è Francia-Marocco ai Mondiali più partite di Europa League e Conference League l primo quarto del Mondiale 2026 è la riedizione della semifinale dell’edizione 2022, quando in Qatar la Francia mise fine alla favola del Marocco, prima selezione africana di sempre ad approdare tra le prime quattro di una rassegna iridata. Dopo aver eliminato Portogallo e Spagna gli uomini allenati allora da Walid Regragui furono costretti ad arrendersi dinanzi ai Bleus (2-0), al termine di una partita comunque ben giocata e ben interpretata dai nordafricani, che riuscirono a tenere testa e a rendere le cose difficili alla truppa di Didier Deschamps, poi sconfitta ai rigori dall’Argentina nella finalissima di Doha. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 9 luglio: Francia-Marocco ai Mondiali, Europa e Conference League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronostico Francia-Marocco Mondiali 2026: analisi e quote

Notizie e thread social correlati

I pronostici di giovedì 30 aprile: Europa League e Conference LeagueGiovedì 30 aprile si svolgono le semifinali di Europa League e Conference League, accompagnate da altre partite in vari campionati nel mondo.

I pronostici di giovedì 7 maggio: Europa League e Conference LeagueGiovedì 7 maggio si svolgono le semifinali di Europa League e Conference League, con alcune partite in programma in diverse parti del mondo.

Temi più discussi: Francia-Marocco: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026; Pronostico Francia-Marocco quote quarti di finale Mondiali; Pronostico Francia-Marocco | Quarti di finale Mondiali 2026; quote Francia Marocco: il pronostico sul match dei quarti.

Pronostici di oggi 9 luglio: Francia-Marocco e le qualificazioni di Europa e Conference League ift.tt/63jLwfF #scommesse #pronostici - X x.com

Domani c'è DERBY Marocco vs Francia, quali sono i vostri pronostici? reddit

I pronostici di giovedì 9 luglio: Francia-Marocco ai Mondiali, Europa e Conference LeagueI pronostici di giovedì 9 luglio, c'è Francia-Marocco ai Mondiali più partite di Europa League e Conference League ... ilveggente.it

Francia-Marocco pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Francia-Marocco con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto dei Quarti di Finale del Mondiale. calciomercato.com